Вся справа в наркозі: в мережі назвали причину НП в лікарні Кам’янського

Стала відома причина НП в лікарні Кам’янського (Дніпропетровська область), де після операцій погіршився стан семи пацієнтів, а одна з хворих померла.

«Препарат, на який виникли ускладнення, що застосовується в Україні понад 5 років. Раніше ускладнень від дії препарату не виникало. Дії лікарів під час проведення оперативних втручань експертом МОЗ України з анестезіології визнані професійними. За якість препарату відповідальність несе виробник», — сказала начальник управління охорони здоров’я Кам’янського міської ради Юлія Манаєнкова.

Про це повідомляється на сторінці «Просто Дзержинськ» в соціальних мережах. На сьогоднішній день відомо, що стан 4 пацієнтів задовільний, 1 пацієнт знаходиться у стані середньої тяжкості, ще 1 — у важкому стані. Всі вони перебувають у лікарні їм. Мечникова.