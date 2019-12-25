В Україні випробували першу артилерійську установку, створену за стандартами НАТО: опубліковано відео

У Дніпропетровській області на полігоні проходять випробування самохідної артилерійської установки «Богдана» калібру 155 мм — першої української системи озброєння стандарту НАТО.

«На короткому відео — так званий гидровыстрел, який дозволяє перевірити всі системи озброєння. Далі в програмі випробувань — стрільба інертними (не бойовими) снарядами, а потім — бойовими. САУ «Богдана» — спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування та компанії «Українська бронетехніка», — йдеться в коментарі до короткого відео.