Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Україні випробували першу артилерійську установку, створену за стандартами НАТО: опубліковано відео

25.12.2019

У Дніпропетровській області на полігоні проходять випробування самохідної артилерійської установки «Богдана» калібру 155 мм — першої української системи озброєння стандарту НАТО.

«На короткому відео — так званий гидровыстрел, який дозволяє перевірити всі системи озброєння. Далі в програмі випробувань — стрільба інертними (не бойовими) снарядами, а потім — бойовими. САУ «Богдана» — спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування та компанії «Українська бронетехніка», — йдеться в коментарі до короткого відео.

Читайте також:   Фіскали пробачили Philip Morris Україна податкових повідомлень-рішень на 635 млн грн
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *