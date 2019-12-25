Поліцейські в Новгороді не стали шукати зниклу дитину. Його знайшли мертвим

У Новгородській області слідчі порушили кримінальну справу проти поліцейських, які в минулі новорічні свята не прийняли у місцевої жительки заяву про викрадення 7-річного сина. В результаті, наступного дня хлопчика знайшли мертвим.

Як повідомляється на сайті СКР, щодо оперативного чергового та оперуповноваженого оперативно-розшукового відділення карного розшуку порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 293 КК РФ («Халатність, що призвела з необережності смерть»).

У матеріалах справи сказано, що 30 грудня 2018 року в поліцію Великого Новгорода звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її сина утримують в невідомому місці, вимагають викуп, погрожуючи вбивством хлопчика. За словами жінки, у неї були аудіозаписи телефонних розмов з викрадачем. Проте співробітники поліції почали переконувати жінку, що підстав для подачі заяви немає. Проводити оперативно-розшукові заходи силовики також не стали.

На наступний день тіло дитини з ознаками насильницької смерті було виявлено в одній із квартир по вулиці Германа у Великому Новгороді. Було встановлено, що двоє чоловіків, які вимагали від місцевої жительки викуп, забили дитини битою і гантелей.

В УМВС по Новгородській області додають, що факт недбалості поліцейських був виявлений оперативно-розшукової частиною власної безпеки УМВС. Якщо вина поліцейських підтвердиться, їх звільнять з органів внутрішніх справ за негативними мотивами, а їх безпосередніх керівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.