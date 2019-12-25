HRW закликає владу РФ перестати безпідставно затримувати і бити мігрантів

Human Rights Watch закликає владу РФ перестати безпідставно затримувати і бити мігрантів

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звернулася до російської влади із закликом припинити переслідування мігрантів. За даними правозахисників, силовики безпідставно затримують в регіонах іноземців, а також б’ють їх. Кілька рейдів, що супроводжувалися цими зловживаннями, були проведені в грудні, принаймні в шести регіонах.

“Перевірки за расовими ознаками, масові затримання та жорстоке поводження в поліції з (затриманими) гастарбайтерами і росіянами неслов’янської зовнішності є незаконними і несправедливими, – сказав Х’ю Вільямсон, директор відділу HRW з контролю за порушенням прав людини в Європі та Центральній Азії. – Це повинно негайно припинитися”.

12 грудня киргизькі ЗМІ повідомили, що російські поліцейські в Хабаровську провели обшуки в транспортній компанії, в якій працюють водіями приїжджі з Середньої Азії. В результаті були затримані і побиті десятки водіїв мікроавтобусів. Більшість з них – вихідці з Киргизії, але також серед затриманих виявилися громадяни Таджикистану та Узбекистану. Пізніше всіх затриманих відпустили, крім двох громадян Таджикистану, у яких нібито була прострочена віза.

Правозахисниця Валентина Чупик, яка керує організацією “Тонг Жахони”, приймає скарги від мігрантів і допомагає їм, заявила, що поліція затримала водіїв під приводом “перевірки особистості” без будь-яких додаткових пояснень.

Один із затриманих розповів, що 103 особи були заведені в два автобуса-автозаки і доставлені в будівлю по вулиці Воронезької. Там правоохоронці побили мігрантів кийками і бітами, завісивши попередньо відеокамери. Перед екзекуцією силовики змусили затриманих лягти на підлогу. Найбільш жорстоко спочатку били тих, хто відразу не виконав цю вимогу. Потім сильно побили та інших.

“Вузькоокі, набридли! Забирайтеся звідси, щоб вас тут більше не було!” – примовляли мучителі в поліцейській формі. Побиття тривало три години, потім мігрантам наказали лежати і не рухатися. Випустили їх тільки вранці.

У затриманих були вилучені паспорти та цінні речі. Повернули лише малу частину відібраного. За даними Валентини Чупик, побиття зазнали близько 80 мігрантів.

Повернувшись на автобазу, постраждалі зафіксували на камеру свої травми і викликали швидку допомогу. Однак медики відмовилися їх госпіталізувати під приводом того, що у мігрантів немає документів, які залишилися в поліції. “Спочатку “швидка” мене забрала, сказали, схоже, що зламане ребро. Але по дорозі, коли дізналися, що травми отримав в поліції, – висадили і поїхали. Зараз лежу вдома”, – розповів один із затриманих жителів Хабаровська.

Лише через добу, коли інформація про інцидент потрапила в ЗМІ, були госпіталізовані двоє побитих громадян Киргизії.

Недбале ставлення медиків до своїх обов’язків підтвердила і Чупик: “Там були п’ять осіб найважчі, їх спочатку “швидка” начебто зібралася відвозити, а коли дізналися подробиці, звідки у них ці травми, – цих “важких” просто на дорозі висадили: “Немає паспортів, госпіталізувати через це не можемо”. Хоча, звичайно, це марення сивої кобили”.

За словами правозахисниці, одному із затриманих “порвали на шматки російський паспорт”, а багатьом іншим “порвали міграційний облік”. “Хлопці наголошують, що всі вони знаходяться в Росії абсолютно легально, і в жодного з них немає проблем з документами. Багато років вони легально працюють в Росії. У кого-то вже й посвідку на проживання є. Тобто до документів взагалі ніяких претензій бути не повинно. Та їх і не було: їх документів ніхто не перевіряв, у них документи просто відібрали, палицями, що називається, вибили ці документи”, – додала Валентина Чупик. Її слова наводить інформагентство “Сибір.Реалії”.

Посольство Киргизії в Москві повідомило HRW, що отримало скарги і прохання про допомогу від 18 громадян Киргизії. МЗС Киргизії виступив з протестом з приводу інциденту, в якому говорилося, що російські офіційні особи запевнили влада Киргизії, що інцидент буде розслідуваний.

Консул Киргизії в Хабаровську Кадирбек Мырзабаев направив ноту в МВС, прокуратури і ФСБ. За його словами, постраждалі заявляють, що їх побили співробітники Омону Росгвардии.

Чупик розповіла, що з кінця листопада отримує інформацію про проведення таких рейдів і в інших регіонах. Рахунок затриманим і побитим йде на сотні. Причому більшість з них відпускають, і лише в деяких випадках знаходяться підстави для депортації.

11 грудня в Самарській області поліцейський спецназ провів рейд спільно з співробітниками ФМС і ГИБДД. Як розповів HRW один із затриманих, силовики зупиняли автомобілі, які їхали по шосе у бік кордону з Казахстаном, виявляли серед водіїв і пасажирів людей з неслов’янською зовнішністю і відправляли їх на найближчу стоянку для відпочинку. Протягом двох годин було затримано більше 100 осіб. Їм було заборонено розмовляти один з одним і користуватися мобільними телефонами.

Коли затриманий чоловік підійшов до начальника силовиків і запитав, чи може той назвати підстави для затримання і зробити це перед включеною відеокамерою, громадянина відвели в приміщення, де троє поліцейських застосували до нього електрошокер і побили його.

Чоловік також бачив, як поліцейські били і інших затриманих, якщо вони намагалися зняти те, що відбувається на камери телефонів.

За словами Чупик, після цього рейду за медичною допомогою звернулися п’ятеро людей. У двох з них діагностовано переломи ребер, у одного зламане стегно, у ще двох – черепно-мозкові травми. Більшість затриманих в ході рейду є громадянами Узбекистану.

У період з 11 по 15 грудня такі ж рейди проводилися в Саратові, Оренбурзі, Тосно (райцентр в Ленінградській області) і в одному з районів Москви. У них було затримано більше 300 осіб. В одному з рейдів поліцейські схопили навіть не іноземців, а для громадян РФ казахської національності. Деяких затриманих утримували до 20 годин.

За словами Чупик, в ході рейду в Тосно поліцейські зібрали в автобусах-автозаках понад 100 осіб, яких тримали там без обігріву, доступу в туалет, питної води або їжі. В такому стані люди провели всю ніч, після чого були відпущені.

В HRW зазначають, що заборона расової чи етнічної дискримінації закріплено в російському законодавстві і ключових договорах з прав людини, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та Європейської конвенції з прав людини, учасником яких є Росія.

“Мігранти з неслов’янською зовнішністю – одна з найбільш вразливих і безгласных соціальних груп в сучасній Росії”, – говорить Вільямсон.

