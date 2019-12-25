Нові пільги або штрафи: що буде з евробляхами після Нового року

Водіїв авто на іноземних номерах в Україні вирішили не штрафувати за порушення порядку ввезення транспорту — ці пільги стали вже четвертими, а формально покарання за нерозмитнені евробляхи повинні були набути чинності 21 серпня.

Нинішня прологнация термінів не є офіційною, а результатом компромісу і домовленостей членів уряду з активістами організації «Автоевросила».

У Кабміні пообіцяли 14 січня в невідкладному порядку розглянути законопроекти №2342 і №2345 про спрощення ввезення авто та про зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення (ці проекти законів просувають евробляхеры). Далі за них візьмуться народні депутати.

У МВС запевнили, що власників машин на єврономерах чіпати не будуть, хоча закон про санкції набуде чинності з 1 січня 2020 року (мова йде про штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскацію авто). «Недоторканність» проблиться до прийняття Радою законів — протягом місяця — які влаштують евробляхеров.

В їх пропозиціях в законопроекті №2342 йдеться про замороження на 180 календарних днів з дня набрання чинності проекту як закону ставок акцизного податку для авто за формулою, яка не враховує віковий коефіцієнт: для транспортних засобів, які використовувалися від 5 до 8 років — коефіцієнта 40; для автомобілів, які використовувалися понад 8 років — коефіцієнта 50.

У проекті закону 2345 мова про пропозицію припинити штрафи за порушення при переміщенні автотранспорту у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту через територію України на строк 180 днів.

Треба сказати, що думки у автоекспертів щодо надання четвертого пільгового періоду власникам евроблях різні.

Також звертають увагу на те, що за порушення митних правил штрафує не поліція, а митниця, а про неї в домовленостях нічого не сказано.

«Може, поліція не буде робити рейди, але штрафи ніхто не відміняв: якщо людина приїде на митницю з простроченим авто — його оштрафують, тому що є закон», — каже співзасновник організації «Доступне авто» Михайло Катрук, передає «Сьогодні».

А ось представники виробника автомобілів Skoda в Україні «Єврокар» взагалі назвали чергову поступку евробляхам — дискримінацією тих українців, які платять податки за повними ставками.

«Такий підхід вже в четвертий раз ставить під сумнів верховенство права в країні і в галузі зокрема. Виникає логічне питання, навіщо взагалі виконувати закони, якщо можна почекати, поки їх замінять. Держава дала достатньо часу для легалізації ввезених автотранспортних засобів та громадяни, які дійсно ввезли такі транспортні засоби для власних потреб, вже провели їх митне оформлення», — заявили в компанії.

Головне пропозицію законопроекту №2342 — прибрати на 180 днів коефіцієнт віку. Нагадаємо, що в даний час ставку акцизу визначають за формулою: базова ставка множиться на коефіцієнт двигуна (об’єм циліндрів, розділений на 1000 куб. см), і це все множиться на вік транспортного засобу.

Базова ставка для авто з об’ємом двигуна до 3000 «кубів» — 50 євро. Якщо вище, то ставка піднімається до 100 євро.

Базова ставка для авто з дизельним двигуном об’ємом до 3500 «кубів» — 75 євро. Якщо вище, то складає 150 євро.

Так, акциз на автомобіль 2001 року виробництва з об’ємом двигуна 2200 «кубів» складе 110 євро. А за діючою формулою з коефіцієнтом віку — 1650 євро.

Ще один законопроект №2345 пропонує на 180 днів звільнити від відповідальності власників машин, вантажівок і автобусів. Ніякими штрафами такий транспорт обкладатися не буде. У той же час, ці норми будуть стосуватися тільки машин, які ввезли в Україну до початку дії згаданих законів.

А з 1 січня 2021 року акциз на транспортні засоби пропонують скасувати. Це передбачено в умовах Угоди про асоціацію з ЄС, йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

На думку автоексперти Олексія Мкртчяна, законопроекти №№ 2342 і 2345 могли б вирішити питання з розмитненням евроблях, але все буде залежати від того, які правки приймуть депутати. Також він зазначив, що домовленості між МВС та громадською організацією «Автоевросила» про застосуванні штрафів — це одне, але є ще Госфискальная служба, з якою немає ніяких угод, а саме вони накладають величезні штрафи в 170 тисяч гривень.

Автоексперт також назвав дивною ситуацію, коли закони є, але їх не виконують, а беруться «порішати».

Коли «евробляхерам» дали можливість розмитнити авто зі знижкою акциз на 50%, то їй скористалися понад 200 тисяч українських автовласників. Це близько третини всіх автомобілів на єврономерах, які перебували в Україні на початок 2019 року.

«Поки Кабмін прийняв новий порядок розмитнення, то з трьох місяців пільгового періоду залишилося лише 35 днів», — заявив керівник «Автоевросилы» Олег Ярошевич.

Тому власники авто на єврономерах вимагають прийняти вищезазначені законопроекти і дати ще один шанс розмитнити машини за зниженим акцизу. Це один з етапів скорочення числа евроблях в Україні.

«Є три етапи, по яких ми дотримуємося. 1й — це відстрочка, яку ми отримали ще у вересні. 2-й — це завершення епохи еврономеров, максимальне скорочення кількості автомобілів на єврономерах. І 3-й — це скасування акцизного збору. Завершення епохи еврономеров досягається саме згаданими законопроектами», — сказав Ярошевич.

За його словами, спочатку треба дати растаможиться тільки тим автомобілям, які вже перебувають в Україні, і не тільки легкових, але вантажних і пасажирських автомобілів з еврономерами. А з 1 липня 2020 року дати можливість розмитнюватися за такими правилами для всіх.

Голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь зазначає, що насправді немає ніяких гарантій, що евробляхеры не попросять ще більших поступок через півроку.

«Ті, хто хотів растаможиться, вже це зробив, коли закон це дозволяв. А постійно йти на поступки — це продовжувати збільшувати екологічну проблему», — сказав він.