Поліція Черкаської області затримала чоловіка, який напав і вбив посеред вулиці людини

Поліцейські Черкаської області оперативно затримали зловмисника, який убив чоловіка на одній з вулиць Канева, повідомляє прес-служба Національної поліції в Черкаській області.

Вчора, 24 грудня, у другій половині дня в Канівське відділення поліції надійшла інформація, що на одній з вулиць міста виявлено чоловіка з численними ножовими пораненнями.

“Лікарі, які прибули на місце події, намагалися врятувати потерпілого, але поранення виявилися важкими і чоловік помер. Незважаючи на те, що напад стався в день, очевидців даної пригоди на місці виявити не вдалося. У поліцейських була тільки одна зачіпка — перед смертю чоловік встиг сказати, що на нього напав місцевий житель у якого з них був конфлікт. Однак ніяких інших даних про нападника потерпілий повідомити не встиг”, — повідомили в поліції.

Поліцейські з’ясували, що дійсно нещодавно у потерпілого був конфлікт з чоловіком в одному з розважальних закладів, однак ніхто з його кола спілкування не знав цього чоловіка.

“Протягом кількох годин копіткої праці, було встановлено повне коло осіб, які були свідками того конфлікту і встановили особу, на яку вказував потерпілий. Чоловіка знайшли за місцем проживання, у нього поліцейські вилучили одяг зі слідами крові. Розуміючи, що в поліцейських достатньо доказів його провини, чоловік у скоєному зізнався і розповів, що вдень був у місті і помітив потерпілого на одній з вулиць. Залишив свій автомобіль і почав стежити за чоловіком. Коли навколо не виявилося людей, напав на потерпілого. Зав’язалася бійка, під час якої зловмисник завдав потерпілому декілька ножових поранень, після чого зник з місця події. Щоб приховати сліди злочину, ніж закопав”, — додали правоохоронці.

Речові докази та знаряддя злочину вилучено. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападник затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.