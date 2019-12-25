Протистояла корупції: Дівчина-військова розповіла, через що її побили працівники

У військовій частині в селищі Красносілка Одеської області товариші по службі побили військову Наталю Куліш із-за того, що вона відкрито стала говорити про корупцію в підрозділі.

Про це дівчина розповіла Українській Службі Інформації.

За її словами, конфлікт стався 14 грудня. На роботу Куліш викликали товариші по службі, призначивши зустріч в парку. Одна з колег сильно вдарила її в обличчя з подальшим поштовхом у плече. Після цього їй вибили кілька передніх зубів. За словами потерпілої, на місці був присутній старший лейтенант, ротний командир Михайло Савич.

«Ротний командир Михайло Савич все це бачив і сказав, що ти нікому нічого не доведеш. Після цього я звернулася до Ангелюку – заступникові начальника тилу і розповіла, що мене побили. Він сказав, що мене спишуть і повністю звільнять з армії і почав погрожувати, що далі служити я не буду. Також сказав, щоб я нікому не повідомляла про даний інцидент і щоб до лікарні не зверталася, адже ніхто нічого не зможе довести, — розповіла Куліш.

Солдатові не дозволяли звертатися до шпиталю. Через 6 днів вона сама покинула службу і звернулася за допомогою до медиків.

При обстеженні лікарі виявили у Куліш струс мозку і зміщення шийних хребців. З 19 грудня дівчина проходить лікування у Військовому госпіталі на Пироговській.



Причина інциденту, як заявила дівчина, — відкритий усний протест з її боку проти дій заступника командира військової частини з тилу, підполковника В. М. Ангелюка, який організував незаконний вивіз продуктів харчування без необхідних наказів використовував військових для ремонту в частині.

Також дівчина розповідає, що в частині практикувалася корупція: розкрадалися сухпайки, виносили з їдальні продукти. За її словами, кухарі змінюються щотижня, і вони виносять непогані сумки, за що платять гроші. Крім того, деяким простим солдатам на прохання видаються пайки, належні іншим.

Про те, що у військовій частині організована корупційна схема з відмиванням і так званої «прокручуванням» грошей вона почала підозрювати після того, як її залучили до ремонтних робіт на кухні. На ці цілі виділялися бюджетні гроші, але ніякої бригади не наймали.

«Цю роботу доручили мені – я мурувала і шпатлевала, виконувала особисто я, і так вийшло, що я впала з будівельних лісів», — розповіла дівчина, зазначивши, що пошкодила собі шийний хребець і спину.

Про конфлікт Куліш повідомила у Військову службу правопорядку, поліцію, але виробництво так і не відкрили. За її словами, після неодноразових допитів, у документах зафіксовано, що вона заплутано, дає свідчення, і вони не можуть бути правдивими.