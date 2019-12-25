У кейсі Шаведдинова цікаво, як пропаганда зустріла реальність.

Пропаганда Міністерства оборони епохи Сергія Шойгу — це зовсім окрема тема. У армії є телеканал, власний бренд, по фірмовому бутіку в кожному залі вильоту, паради все пишніше і пафосне. Армія витрачає дуже багато грошей на свій імідж.

Якби хоч хтось читав видання на зразок «Російської Газети» — офіційного друкованого органу уряду, той би знав, що ухильники — вид абсолютно вимерлий, на всю країну їх 1600 (це не жарт, правда вони так пишуть), а служба в армії такий хіт серед молоді, що можна продавати путівки.

Але щойно справа доходить до справи, строкова служба — це санкція. Ерзац позбавлення волі. Причому це для обох сторін: і для тих, кого в’яжуть, і для тих, хто.

Садити вас — якесь зайве наруга над правосуддям, яке і без того виглядає як невинність новобранця після ночі в каптьорці з дембелями. Зате можемо забрить в солдати — хрін редьки безумовно не солодший.

Тут важливо не те, що вони роблять. А що буквально кожен російськомовний такий посил розуміє: строкова служба тотожна колонії.

Доречно в кінці нагадати, що ми з міністром оборони не чужі люди. Ми однополчани. Обидва змогли припинити спроби військових комісаріатів поповнити особовий склад за наш рахунок.