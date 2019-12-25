У Харкові невідомі підірвали банкомат

У Київському районі міста Харкова, невідомі підірвали банкомат. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Невідомі підірвали банкомат, розташований у приміщенні банку на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. В ході проведення огляду поліцейські встановили, що в середині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою”, — йдеться в повідомленні.

Так, подія сталась 25 грудня близько 3.28 на вулиці Академіка Волкова. В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів встановлюється.

Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Обставини та особи, причетні до події встановлюються.