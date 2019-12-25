Глава УГКЦ зробив заяву про об’єднання з ПЦУ

Об’єднання Української греко-католицької церкви та Православної церкви України поки не передбачається.

Раніше в ПЦУ висловилися проти поспішного переходу на на святкування Різдва 25 грудня. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дав інтерв’ю Радіо Свобода, в якому розповів про взаємини з ПЦУ.

«Процесу об’єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли мова йде про ПЦУ, йдеться про її входження до спілкування з іншими помісними православними церквами. І це її пріоритет. Між нами є поки обмін декларацій про готовність обробляти дорожню карту», — заявив Святослав.

При цьому глава Православної церкви України Епіфаній говорив про можливість об’єднання з Українською греко-католицькою церквою.