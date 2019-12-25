“Невігласи і антиукраїнські особини”: Геращенко жорстко розкритикувала “слуг народу”

Народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко різко розкритикувала партію Зеленського, зокрема нардепа Устенка, який звинуватив Україну у військовій агресії РФ.

Відповідний допис вона зробила на Facebook.

“Цьому слузі – 25. Можна б було б списати невігластво на вік, незрілість, шлюб освіти і розуму, повну відсутність позиції, барабанну порожнину його голови. Альо….ровесники цього служки, й ще молодші Героі загинули в січні – лютому 2014, коли колесніченки – ківалови ,як тепер слуги, у ВР були впевнені в своїй вічності. Й зараз, на фронті, зовсім юні його ровесники захищають спокій цього безтолкового павича. Лише цього року, вже за цієї зеленої влади загинуло 110 воїнів”, – пише народна обраниця.

“Які ж невігласи і антиукраїнські особини представляють сьогодні партію влади”, – вважає соратниця Порошенка.