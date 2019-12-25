У четвер Україну накриє мокрий сніг з дощем

У четвер, 26 грудня, в Україні знову буде хмарна погода з опадами. На заході країни прогнозують дощі з мокрим снігом. На решті території дощі обіцяють лише.

Найбільш інтенсивні вони будуть в Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У ніч на четвер майже на всій території України очікується температура повітря 1-6 градусів. Тільки на Волині, в Рівненській та Луганській областях стовпчик термометра може опуститися до -1.

Вдень на всій території України прогнозують плюсову температуру. Найтепліше буде на півдні, де повітря прогріється до + 4-7 градусів. Найхолодніше — на заході — від 1 до 3 градусів тепла.