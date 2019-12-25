У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють в організації переправи нелегалів через кордон

Поліція Закарпаття затримала киянина за підозрою в організації переправи нелегальних мігрантів через кордон.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

“Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Закарпатській області, затримали одного з організаторів каналу нелегальної міграції іноземців в країни Євросоюзу. Киянина затримали в порядку статті 208 КПК України”, — йдеться в повідомленні.

Так, 24 грудня, в Києві працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Закарпатській області, затримали 36-річного мешканця столиці, уродженця Республіки Бангладеш, який підозрюється в підготовці та організації незаконного переправлення чотирьох іноземців через державний кордон.

Відзначається, що в травні цього року поліцейські відділу БПСТЛ на території Великоберезнянського району, неподалік державного кордону затримали чотирьох іноземців, які намагалися виїхати в Європу. Також правоохоронці встановили осіб, які займалися підготовкою і організацією злочинної діяльності, за переправлення мігрантів. Ними виявилися двоє чоловіків — житель міста і житель Харківської області. Чоловіки протягом тривалого часу переховувались від органів досудового розслідування.

Зараз один з організаторів каналу нелегальної міграції — 36-річний чоловік затриманий, іншого — жителя Харківської області — розшукують. Під процесуальним керівництвом Великоберезнянської прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.