Викрасти за одну хвилину. З’явилося відео дуже швидкого нічного викрадення авто в Глевасі

У мережі з’явилося відео з місця викрадення чорного автомобіля Honda 2011 року випуску. Відео опублікували на Facebook в співтоваристві «Київ Оперативний».

У повідомленні говориться, що автомобіль викрали у селищі міського типу Глеваха, що знаходиться у Васильківському районі Київської області.

Звертає на себе увагу, як швидко зловмисник проник до авто і як швидко його завів — невідомому професіоналу треба було всього близько хвилини.