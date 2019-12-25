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Викрасти за одну хвилину. З’явилося відео дуже швидкого нічного викрадення авто в Глевасі

25.12.2019

У мережі з’явилося відео з місця викрадення чорного автомобіля Honda 2011 року випуску. Відео опублікували на Facebook в співтоваристві «Київ Оперативний».

У повідомленні говориться, що автомобіль викрали у селищі міського типу Глеваха, що знаходиться у Васильківському районі Київської області.

Звертає на себе увагу, як швидко зловмисник проник до авто і як швидко його завів — невідомому професіоналу треба було всього близько хвилини.

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