Справа про будівництво висотного «яхт-клубу» в Аркадії: поліція вилучає документи у міськраді та податкової

Стали відомі нові подробиці захоплення пляжу колишнього санаторію «Росія» в Аркадії, на якому під виглядом яхт-клубу планують побудувати висотки.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Мова йде про ділянку за адресою Французький бульвар, 1/5. Одеська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» позичила 2 мільйони гривень у компанії «Варда плюс», а в якості застави передала два кам’яні будови, туалет, навіси, альтанки та мощення, які розташовані на частини цієї ділянки. У підсумку «Динамо» гроші не повернула, «Варда» забрала нерухомість, а потім оформила земельну ділянку.

Як випливає з судових ухвал, у правоохоронців є обґрунтовані питання до законності угоди. Нещодавно суд заарештував вказану ділянку, а потім дав доступ слідчим Шевченківського відділу поліції до документів про проведену операцію «Динамо» і «Варда плюс», які зберігаються в обліковій справі в Головному управлінні Державної податкової служби Одеської області. На запит прокуратури податкова відмовилася добровільно їх видавати.

Також суд надав тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Одеській міськраді та стали підставою для отримання ділянки в оренду (заяви, протоколи та висновки земельної комісії, рішення міськради, проекти землеустрою).

За даними слідства, розмір ділянки, який «Варда плюс» отримала в оренду, не збігається з розміром, зазначеним в історичних документах на землю.

Вивчивши архівні матеріали, правоохоронці роблять висновок, що міськрада безпідставно без конкурсу, порушуючи ст. 134 Земельного кодексу України, передав землю компанії «Варда плюс».

«Велика частина ділянки ніколи не перебувала в користуванні організації «Динамо» і була вільна від будь-якої забудови», — йдеться в судовому акті.

Міськрада відвів «Динамо» ділянку площею 1000-1200 кв м на прибережній смузі для організації водної станції без права капітальної забудови та з урахуванням вільного доступу до моря в далекому 1960 році.

Ще один документ, в якому вказується площа ділянки — паспорт водно-моторної бази в районі Аркадії, зареєстрований в 1976 році. Там ділянку бази становить 0,2041 га. А згідно з техпаспортом на нежитлові будівлі, складеному в 2017 році, площа ділянки під будівлями складає 0,3690 га.

Чому компанія «Варда плюс» в кінцевому підсумку отримує ділянку площа 0,6844 га, залишається загадкою.

Так, у вересні 2018 року Одеська міськрада дозволила ТЗОВ «Варда Плюс» розробити проект землеустрою відведення ділянки, орієнтовною площею 0,8000 га для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель яхт-клубу з рятувальною станцією.

У березні 2019 року міськрада затвердила проект землеустрою відведення 0,6844 га і вирішив передати його в оренду компанії на 10 років з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, вид використання — для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель яхт-клубу з рятувальною станцією». Орендну плату встановили в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки ділянки.

У серпні було укладено договір оренди, а у вересні муніципальний ДАБК видав дозвіл на будівельні роботи — «Нове будівництво яхт-клубу з рятувальною станцією, кімнатами відпочинку, місцями для заняття спортом, закладом громадського харчування і елінгом».

Зазначається, що вся земля потрапляє у водоохоронну зону, прибережну зону вздовж водойм і зону особливого режиму забудови. Також частину ділянки (0,1858 га) належить до охоронної зони інженерних комунікацій.

При цьому максимальна відстань від межі ділянки до урізу води складає приблизно 22 метри.

В ухвалі суду зазначається, що компанія мала намір побудувати три корпуси: корпус А висотою 26,2-24,8 метрів, корпус Б висотою 13,96 метрів і корпус З висотою 18,45-8,6 метрів.

Нагадаємо, дії посадових осіб мерії Одеси та забудовника кваліфікували за ст. 356 (самоправство), ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.