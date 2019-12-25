Нова українська «натівська» артилерія «Богдана» зробила перший постріл

Українська самохідна артилерійська установка «Богдана», розроблена за стандартами НАТО під калібр 155 мм, зробила перші випробувальні постріли.

Про це повідомляє компанія “Українська бронетехніка”, що розробляє установку.

Випробування САУ «Богдана» проводять на полігоні у Дніпропетровській області.

«На короткому відео т. зв. гідропостріл, який дозволяє перевірити всі системи знаряддя», — йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що далі за планом передбачені стрільби інертними снарядами, а потім — бойовими.

САУ «Богдана» — спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії «Українська бронетехніка».