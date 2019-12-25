Китай випробував балістичну ракету, здатну «дістати» до США

Китайські військові випробували нову балістичну ракету JL-3, яка здатна знищити цілі в будь-якій точці на всій території США.

Про це пише The Washington Times, посилаючись на своє джерело в Пентагоні.

Як повідомляється, запуск ракети відбувся 22 грудня в Бохайском затоці біля берегів північного Китаю c субмарини 094 «Цзінь».

Американські розвідувальні супутники відстежували пересування ракети, яка рухалася в західному напрямку. При цьому про інші подробиці, зокрема, були випробування успішними, в Пентагоні не повідомили.