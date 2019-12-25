“Слуга народу” Устенко, який звинуватив Україну в окупації Криму, є сином радника Зеленського

Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олексій Устенко є сином радника президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі “Прямого” заявив народний депутат VI-VII скликань Андрій Павловський.

“А те, що наші люди по певному недомислію і нерозумінню, під тиском російської пропаганди це повторюють, – так це біда Української держави. Тім більше, дивно, що це повторює депутат з владної фракції “Слуга народу”. І не просто депутат, бо там є багато випадкових людей у “слуг народу”, а ця людина не випадкова. І його тато, вібачте, він радник президента з економічних питань Олег Устенко, доволі відомий економіст і, наскільки я знаю, розумна людина, а синок якийсь такий “ватник” оказався по своїм поглядам і промовам… Треба більше займатися Олегу Устенку вихованню свого нащадка”, – заявив він.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко вважає, що скасування Верховної Радою “мовного закону” Колесніченка-Ківалова у 2014 році, яке так і не було підписано тодішнім в. о. президента Олександром Турчиновим, спровокувало захоплення Росією Криму.