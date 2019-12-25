Українські воїни на Приазов’ї змайстрували ялинку з російських боєприпасів

Українські військові, що утримують позиції на Маріупольському напрямку, змайстрували двометрову новорічну ялинку з російських боєприпасів, які окупанти випускають по позиціях ЗСУ.

Як повідомляє “Новинарня“, для цього армійцям знадобилися міни, снаряди та гранаті, які щодня прилітають від противника.

“Це боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостями. На їхнє збирання ми витратили двадцять хвилин. Якби було поставлене завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, то на збирання залишків ворожих боєприпасів пішло б не більше 4-5 годин”, – цитує старшого офіцера командування військової частини У ячеслава видання “Армія.Інформ”.

Він зазначив, що новорічний “подарунок” українські захисники Приазов’я готові передати російським бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.