«Що вони там роблять?» Ердоган раптово «здав» найманців Путіна

У Лівії на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК «Вагнера», які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає агентство «Андолу«.

«Для чого і чому сьогодні в Лівії знаходяться п’ять тисяч найманців з Судану та 2 тисячі найманців з ПВК «Вагнера»? Що вони там роблять?» – обурювався турецький лідер.

Ердоган зазначив, що Туреччина робить спільні кроки з визнаними на міжнародному рівні Урядом національної згоди Лівії.

«Лідер ЛНА, генерал Халіфа Хафтар не визнаний на міжнародному рівні. У нього немає повноважень, чого не скажеш про главу Уряду нацсогласия Лівії Файезе Саррадже. Ми не повинні допустити обмеження прав наших братів в Лівії», – додав президент.