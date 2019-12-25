«Росії дуже пощастило»: Назарбаєв публічно прогнувся під Путіна

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв згадав свої перші враження від зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним і розсипався йому в компліментах.

Колишній лідер заявив в інтерв’ю «», що 20 років тому в РФ почалася «епоха Путіна», підводити підсумки якої нібито ще рано.

«Перше, що мене в ній вразило, коли Володимир Володимирович став на чолі російського уряду, це висока ерудованість, енергійність і готовність вирішувати найскладніші питання. Тоді, двадцять років тому, у мене склалося відчуття, що цей молодий на той час політик готовий до всього в житті, що він зможе чітко відповісти на будь-який виклик», – сказав Назарбаєв.

«Думаю, що народу Російської Федерації дуже пощастило з Володимиром Володимировичем, який на початку ХХІ століття очолив країну і провів її через найважчі випробування. Під його керівництвом Росія знову стала великою державою», – видав він.

Назарбаєв запевнив, що Путін ніколи не порушував обіцянок. «Для нього це справа честі. Але слід зазначити, що заручитися словом Путіна варто зусиль», – додав він.