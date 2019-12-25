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«Подвійна гра подвоює не тільки гроші, але і ризики»: Політолог пояснив, чому Лукашенко дозволяє собі публічно «наїжджати» на Росію

25.12.2019

Гліб Павловський, виступаючи в ефірі радіостанції «Ехо Москви», прокоментував публічні «наїзди» на Росію і керівництво РФ, які періодично дозволяє собі Олександр Лукашенко.

На думку російського політолога, в цьому немає нічого дивного. Адже така модель поведінки повністю вписується в зовнішню політику, яку президент Білорусі реалізує далеко не один рік.

Основою даної політики Лукашенка є постійні коливання між Російською Федерацією і країнами західного світу. Павловський наголосив, що на самому президентові Білорусі, відверто кажучи, теж «проби ніде ставити». При цьому Олександр Григорович чудово розуміє, що він — маленький, тоді як Росія дійсно велика.

Лукашенко дійсно боїться. Але на його місці боявся б будь, особливо після того, як у Берліні людини «зняли» прямо на вулиці. Між тим Мінськ знаходиться набагато ближче до Москви, і тому Лукашенко боїться. Тим не менш, він продовжує свою політику лавірування між РФ і Заходом. За великим рахунком він веде подвійну гру, при якій подвоюються не тільки гроші, але і супутні ризики.

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