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Адміністрація «Укрзалізниці» заплатила понад 800 тисяч гривень за новорічні прикраси

25.12.2019

«Центр сервісного забезпечення «Укрзалізниці» закупив новорічну атрибутику на 820 тис. гривень. Про це пише ZБК.

«Укрзалізниця» замовила: новорічні декорації (24 шт), 14 штучних ялинок, 419 новорічних композицій з хвої, 102 ялинкових композиції, а також 120 наборів прикрас новорічних, 151 новорічну композицію і послуги по дизайну розміщення елементів фірмового стилю залізниці.

В результаті, компанія уклала три договори з приватним підприємцем на поставку новорічних композицій з хвої, штучної ялинки та набір новорічних прикрас на загальну суму 255 тис. гривень.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Рос.агропродукт» надав новорічні ялинкові композиції загальною вартістю — 159 тис. гривень.

ТОВ «Галаган» надасть послуги по дизайну розміщення елементів фірмового стилю за 149 тис. гривень.

Крім того, композиції з хвої коштували 93 тис. гривень, а новорічні декорації та композиціями з хвої вартістю від ФОП Слюсаренко Н.Л. — 163 тис. гривень.

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