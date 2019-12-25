У Росії спущено на воду перший субмарину з серії смертоносних підводних човнів світу

Нова російська атомна підводний човен «Новосибірськ» виведена з верфі в Архангельській області на суднобудівному заводі «Севмаш» в Северодвінську.

Підводний атомохід «Новосибірськ» відноситься до поліпшеним моделей класу «Ясень-М». Очікується, що технічно вдосконалену субмарину, яку вже прозвали «підводним винищувачем», передадуть на баланс Військово-морського флоту Росії вже в наступному році. «Севмаш» також передасть у 2020-му підводний крейсер проекту «Казань».

Екіпаж корабля складається з 64 осіб.

АПЛ проекту «Ясень-М», за словами фахівців, належать до багатоцільових підводних човнів з поліпшеними характеристиками. Вони мають високий рівень малошумности, оснащені крилатими ракетами «Онікс» і «Калібр», мінами і торпедами.

Вартість бойового корабля оцінюється приблизно в 30 млрд рублів. За оцінкою одного з американських видань, підводні човни класу «Ясень-М» входять до п’ятірки найбільш смертоносних підводних човнів у світі.