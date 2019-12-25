На хабарі затримано найбільш високопоставлений силовик за поточний рік

Хабарі і схеми зараз повсюдно відновлюються, поки децентралізовано, звичайно, знизу, але система працює своїм ходом…

Нічого собі. На фронті війна, а поруч з фронтом у Бахмуті вчора ввечері затриманий ДБР та поліцією на хабарі у 540 тисяч, вымогаемой від підприємця з компанії ТОВ «Євро Снап Трейд», заступник начальника відділу захисту національної державності Запорізького СБУ підполковник Сергій Байрак. Затриманий у Краматорську його начальник — заступник начальника Головного управління СБУ на Донбасі полковник Олександр Вусік.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці відомий журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов.

За даними слідства, Байрак діяв спільно з Вусиком і керівництвом держпідприємства «Артемсіль», гроші вимагали за оформлення актів виконаних робіт раніше фактичного виконання.

Схема була в тому, що без грошей не оформляли документи, і допомагали порушувати закон. Це прецедент і найбільш високопоставлений силовик, затриманий на хабарі за цей рік.

Хабарі і схеми зараз повсюдно відновлюються, поки децентралізовано, звичайно, знизу, але система працює своїм ходом, так що навіть дивно, що зловили на реальному справі статусних начальників, сподіваюся, не останнє затримання.

Напевно, хтось із кимось не поділив. І це добре, значить, буде відповідь з СБУ затримали.

Втім, справедливості заради, судячи з нерухомості та машин сім’ї чинного заступник начальника департаменту економічної контррозвідки СБУ полковника Миколи Беззубенко, про який вчора показали промовистий сюжет журналісти, Байрак «працював» ще досить скромно.

***

Державне бюро розслідувань заявило про викриття злочинної схеми вимагання 800 тис. грн. неправомірної вигоди посадовими особами держпідприємства стратегічного значення Артемсіль і працівниками правоохоронних органів.

Як повідомили в ГБР, організаторів схеми затримали.

За даними відомства, в схемі брали участь заступник начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях, заступник начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд посадових осіб Артемсолі.

завантаження…

Слідством встановлено: попередньо змовившись між собою, згадані особи налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод.

З цією метою:

створювали штучні перешкоди суб’єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів приймання виконаних підрядних робіт за укладеними договорами;

затягували строки перерахування коштів за виконані роботи;

за ініціативою правоохоронних органів надсилали офіційні листи (повідомлення) уповноваженим суб’єктам з вимогою проведення перевірок додержання законів.

Розмір «відкату» встановлювався в розмірі 15% від суми укладених договорів.

За результатами проведених слідчих дій:

у Запоріжжі 27 листопада задокументований факт вимагання і одержання частини «відкату» в $ 8500 через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;

у Бахмуті 24 грудня затриманий заступник начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях та заступник начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після здобуття ними іншої частини «відкату» в сумі 540 тис. грн від представника підприємства. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозр і обрання запобіжного заходу.

вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП Артемсіль.

Пройшли обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.

Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великих розмірах або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (Ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).