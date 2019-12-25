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Звільнені Зеленським губернатори двох західних областей «брали хабарі за призначення на посади»

26.12.2019

Менше ніж через півроку після призначення Володимир Зеленський несподівано звільнив губернаторів двох західних областей — Львівщини та Закарпаття — з формулюванням «за відсутністю результатів». Зробив це показово, в прямому ефірі, на засіданні Ради з розвитку громад і територій.

Вже колишній голова Львівської ОДА, 35-річний Маркіян Мальський — потомствений юрист і дипломат, а 55-річний Ігор Бондаренко, який з липня очолював Закарпатську область, раніше займався бізнесом, володів мережею кондитерських.

Про це йдеться в сьогоднішній публікації видання «Країна».

Боротьба кланів або провал виборів

Одна з версій — провал «Слуги народу» на виборах в об’єднані територіальні громади (ВІДГ) на Закарпатті, які називають репетицією місцевих виборів.

На Закарпатті «слуг народу» вибрали лише в двох з дев’яти громад.

Поширена думка, що це і стало причиною для звільнення.

«Щоб не програти і місцеві вибори, Бондаренко вирішили замінити. Він виявився неефективним менеджером. І це при тому, що на президентських виборах Зеленський на Закарпатті набрав більше 80%», — сказали нам джерела в Закарпатській обладміністрації.

Втім, цю точку зору поділяють далеко не всі.

«Ні в Закарпатті, ні Львів не дали добрих результатів «Слузі народу» ще на виборах у Верховну Раду. Зі Львовом (анклавом Євросолідарності і Голосу) — нічого дивного. Та й Закарпаття дало по мажоритарці найгірший результат для «Слуги народу» по всій Україні — 1 обраний депутат з 6. Якщо Бондаренко зняли з цих показників, то в Офісі Президента сидять малоадекватные люди, не здатні до аналізу. В чому сумніваюся. Швидше за все причина в іншому, а результати — лише привід», — вважає закарпатський політолог Володимир Мерцин.

Джерела, близькі до офісу президента, також спростовують зв’язок звільнення з провалом на виборах в ЗТВ.

«За КОЖНИМ — всі знали, що переможуть ті, хто й раніше обіймав посаду голів сіл. Було завдання умовити по максимуму діючих глав піти від «Слуги народу», але умовили тільки 2 з 8. І те, що в одній з КОЖНИМ переміг кандидат від «Слуги народу», ставили йому в плюс, так як це перша угорська громада, і конкурував з висуванцем від СН людина, якого підтримали угорські організації — спілка угорців України і спілка угорської культури. А виграв виходить в угорській громаді висуванець від СН, якого не підтримували угорці. Але в цілому були претензії до показників його роботи. Наприклад, по всій країні капітальні інвестиції зростають, у нього — спад. Немає боротьби з контрабандою, рейтинг Зеленського падає», — говорить джерело.

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Інша версія — Бондаренко став жертвою кланової боротьби на Закарпатті.

«Причина зняття Бондаренко — комплексна. Він родом з Криму, але більше 30 років живе у Мукачевому, вважався креатурою Віктора Балоги — свого часу працював заступником голови Мукачівської районної держадміністрації, а потім служив в Мін’юсті, коли його очолював однопартієць Балоги з «Нашої України» Микола Оніщук. При цьому на Закарпатті ще з десяток кланів поменше, включаючи «авторитетного» підприємця Михайла Ланьо, який воює з Балогами (війна кланів вилилася в перестрілку 2015 року комплексу «Антарес» Ланьо за участю «Правого сектору»). І начальник області повинен тримати баланс у цьому різношерстому регіоні, ускладнений ще й «угорським фактором». Бондаренко — хороший бізнесмен, а не чиновник. До того ж, у нього немає своєї команди, він оточив себе старими кадрами-кучмістами, які відчайдушно брали хабарі за призначення області — від головлікарів до голів РДА, чим дискредитували партію Зеленського в очах виборців», — сказав нам джерело в СБУ Закарпаття.

Джерело в закарпатських бізнес-колах каже, що є дві версії про причини відставки Бондаренко.

«Перша версія — це вплив Сергія Гайдая і його патрона — помічника президента Єрмака. Влітку, коли вирішувалося питання призначення губернатора Закарпаття розглядалося два кандидати — це один колишній голова Мукачівської райдержадміністрації Гайдай (його рухав Єрмак). Другий — Бондаренко (його рухав Богдан). У підсумку вирішили поставити Бондаренко. А Гайдая обіцяли зробити його першим заступником. Але призначили його для початку радником. Гайдай відразу ж розгорнув бурхливу діяльність — намагався підім’яти під себе лісгосп, хотів вирішувати питання по митниці. Їздив у Київ і просив звільнити Бондаренка і призначити його губернатором. Але це не сподобалося на Банковій і Гайдая за підсумком заслали на Луганську область. Але він не залишив надії повернутися на білому коні в Закарпатті. І продовжував спільно з Єрмаком плести інтриги, які, можливо, і призвели до відставки Бондаренко. Друга версія: ряд впливових закарпатських депутатів — Горват, Петьовка і Лунченко увійшли в нову депутатську групу «Довіра», яка створилася під патронатом Офісу президента. І, не виключено, що по пакетних домовленостей їм пообіцяли Закарпатську область», — говорить джерело.

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Закарпатці тим часом жартують над звільненим Бондаренко, мовляв, той запам’ятався роздачею яблук в дитбудинку і статтями про себе в радянському дусі.

«Хлопчики й дівчатка оточили гостя та наввипередки пригощалися соковитими фруктами. У душевній невимушеній обстановці відразу зав’язалося спілкування, на знак вдячності малята почали розказувати віршики», — цитує у себе в Facebook статтю про Бондаренко в місцевій пресі закарпатський письменник Андрій Любка.

Падіння креатури Богдана

Звільнення львівського губернатора Мальського стало більш несподіваним, оскільки той вважався креатурою голови Офісу президента Андрія Богдана.

«Батьки Мальського і Богдана — давні друзі і університетські колеги. Маркіян Мальський-старший — багаторічний декан факультету міжнародних відносин Львівського університету імені Франка і колишній посол у Польщі, а Йосип Богдан, батько глави Офісу президента, свого часу був заступником декана юридичного факультету (до речі, коли його син Андрій вступив на юрфак), а зараз він-доцент кафедри цивільного права і процесу цього вузу. Батько Андрія Богдана підтримував Мальського-старшого на виборах ректора ЛНУ (той самий університет, який довгі роки очолював Іван Вакарчук, батько співака і лідера «Голоси» Святослава Вакарчука), втім, ректором він так і не став», — розповів нам джерело в експертних колах.

«Тому зняття Мальського може означати послаблення позицій Богдана», — вважає джерело.

Версія спроби посилити позиції Зеленського на Львівщині перед місцевими виборами також присутня.

Львівські експерти називають Мальського слабким губернатором і більше «тусовщиком» — словом, не таким, яким повинен бути керівник в складній Львівської області, яка явно не благоволить Зе.

«Ех, такого світського тусовщика Льовщина втратила. Він знав толк в «фестивалиниях», — іронізує у Facebook львівська журналістка Вікторія Балицька, підкріплюючи пост фото з Найменшим на відкриття «фестивалю кави», в ретро-гаражі, Палаці Потоцьких та на сцені зі снопиком сіна на одному з сільських свят.

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Серед кандидатур на посаду нового губернатора області називають прізвище Максима Козицького, власника сонячних електростанцій на Львівщині, який вважався головним претендентом у львівські губернатори ще влітку, але Мальський тоді його обійшов. Зіновій Козицький, батько Козицького, дуже відомий на Західній Україні людина. Під ним — нафтогазові родовища у Львівській та Івано-Франківській областях.

«Зняття Мальського може бути результатом активного фрондирования Козицких», — говорить наше джерело у Львівській ОДА, відзначаючи, що Козицький заручився підтримкою «прозахідного» крила в оточенні Зеленського, який ворогує з Богданом.

Крім того, за даними джерела, у Зе були незадоволені приписуваним Мальському зближенням з Ігор Кривецький, впливовим «свободівцем», відомим в певних колах під прізвиськом «Пупс», у якого не склалися стосунки з президентом. Кажуть, під час президентської кампанії він влаштовував на Львівщині акції проти Зе із залученням АТОшнков за дорученням Порошенко.

Серед кандидатів у наступники Мальського називають також Тараса Батенка, нардепа і члена партії «УКРОП», обраного як самодвиженец.

Батенко — людина нардепа Ігоря Палиці, давнього соратника Ігоря Коломойського по бізнесу, екс-глави Одеської обладміністрації в 2014-2015 роках, колишнього голови Волинської обласної ради, який відповідав за Зе-вибори на Волині.

Втім, наші джерела близькі до Офісу президента вважають малоймовірним призначення Батенко через його занадто явного зв’язку з Коломойським. А контакти з олігархом у Зе останнім часом намагаються не світити.

 

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