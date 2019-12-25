Міністр Оржель українців взагалі вважає ідіотами?

А ось міністр енергетики Оржель з чесним обличчям розповів, що Україна з транзитним контрактом отримає за п’ять років 15 млрд доларів.

Про це пише сьогодні у ФБ політолог Дмитро Корнійчук.

А тепер включаємо мозок. Контракт укладається на п’ять років. І це нібито в рік буде по 3 млрд доларів.

Тепер дивимося на цифри. У 2019 році Україна прокачала близько 90 млрд кубів. І отримала приблизно 3 млрд доларів за транзит.

У новому контракті Україна в 2020 році прокачає 65 млрд кубів, в 2021-2024 роках — 40 млрд кубів.

Це означає, що вартість транзиту повинна збільшитися для Росії в два рази, щоб, при зменшенні обсягу прокачування в два рази, отримати таку ж суму за транзит в рік.

Ви вірите, що Москва погодилася, щоб їй в два рази збільшили ціну на транзит?))))

У Зеленського нас взагалі вважають ідіотами?

Брехали б вже переконливіше…

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Коментар з приводу цього «дивного» заяви Оржеля висловив сьогодні також нардеп з фракції «Батьківщина», екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

«Цікава математика від Міністра.

Обсяги транзиту зменшилися в 1.5 (1 рік) і 2.2 (2-5 років) рази. Ставка транзиту зменшилася на 25% (30$ — 23$). А от надходження на думку Міністра збільшаться! Ще і суму виграшу арбітражу за старим контрактом сюди приплюсовал.)))))

«Орієнтовний дохід, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі, це більше $3 млрд арбітражу + орієнтовно $3 млрд за транзит в рік протягом 5 років. Отже, у п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько $18 млрд, з них 3 — живими грошима — вже до нового року», — уточнив Оржель.», — написав Кучеренко.

Депутат також дав посилання на повідомлення в ЗМІ з згаданими словами Оржеля.

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