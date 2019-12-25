Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Де вас, бля*ь, понабирали таких?» Семенченко — «слуги народу», сообщившему, чому напала Росія

26.12.2019

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олексій Устенко заявив, що Російська Федерація напала на Україну у 2014 році з-за закону про мову.

Ну так, звичайно.

Росія і на Сирію напала теж через закону про мову.

І Венесуели теж полізла через мову.

І Скрипалів отруїли теж з-за обмежень прав «російськомовних людей».

Мені, як російськомовному від народження, це особливо смішно чути.

Краще б ти продовжував спати на засіданнях Ради, Льоша. І не пробував би розповідати нам свою ватяну мудрість.

Толку більше було б.

Де вас, бля#ь, понабирали таких?

Семен Семенченко

Читайте також:   ЗМІ: Солдат-строковик, який убив у РФ вісьмох товаришів по службі, був жертвою «дідівщини»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *