Сяде за «телефонний тероризм» та інші витівки банкрут Анатолій Юркевич

У минулий понеділок київське управління Нацполиции і столична «управа» СБУ відзвітували про затримання групи серійних «телефонних терористів».

Силовики, як завжди, окремо підкреслювали свої заслуги у затриманні злочинців, але були вкрай скупі на деталі. Тим не менш, автор цих рядків знайшов у прес-релізах нюанси, які вказують на, так би мовити, кінцевого бенефіціара, здавалося б, безглуздих злочинів. Це – загруз у боргах ділок Анатолій Юркевич, екс-власник розграбованого «Українського професійного банку», групи компаній «Мілкіленд» та торгово-розважального центру «Магеллан».

Отже, згідно з повідомленням прес-центру СБУ, до складу групи входило троє жителів столиці. Зловмисники здійснювали дзвінки з погрозами вибухів в одному з торгово-розважальних центрів в Голосіївському районі Києва. Протягом цього року «телефонні терористи» 15 разів анонімно дзвонили на спецлінію «102» з відповідними погрозами. За кожне неправдиве «мінування», як зізналися оперативникам самі «диверсанти», замовник платив їм від $100 до $150. Відзначається, що замовником «терору» в торгово-розважальному центрі був столичний бізнесмен, екс-керівник служби охорони закладу. Слідство вважає, що таким чином колишні власники ТРЦ намагалися помститися новим власникам за невирішене комерційний спір.

У Голосіївському районі столиці, звісно ж, безліч торгово-розважальних центрів. Але так часто мінували тільки один – ТРЦ «Магеллан», за контроль над яким ще недавно велися запеклі баталії. Влітку минулого року, коли боротьба за цей ласий актив доходила до бійки між найнятими сторонами бандами «титушек», начальником служби безпеки «Магеллана» називав себе Юрій Коржук.

Юрій Коржук – директор ТОВ «Шейк». Ця фірма, згідно Держреєстру юросіб, заснована в кінці 2016 року фірмою «КБК «Альянс» та ПРАТ «Банкомзв’язок», у 2017-му стала власником частини приміщень в ТРЦ «Магеллан». Сталося це після того, як попереднього номінального власника торгово-розважального центру ДП «Край проперети» обклали з усіх сторін кредитори. Таким чином кінцеві бенефіціари намагалися вберегти свій цінний актив. Фірмою ДП «Край проперети» через панамський офшор «Край корпорейшен» володіють Анатолій і Ольга Юркевич (син і мати).

ТРЦ «Магеллан» побудувало засноване в 1990-х ПРАТ «Банкомзв’язок», мажоритарієм якого спочатку був Анатолій Юркевич. Пізніше ТРЦ був переоформлений на «Край проперети», хоча «Банкомзв’язок» до недавнього часу залишалася орендарем земельної ділянки, на якій збудовано торгово-розважальний центр (орендодавець – Київська міськадміністрація).

Анатолій Юркевич, який заробив свій перший мільйон на торгівлі шпротами і став мультимільйонером на виробництві молочної продукції, у 2010-х вирішив розширити свій бізнес. За чужий рахунок. Підконтрольне йому ТОВ «Край проперети» в 2011-му бере в кредит у російського «Сбербанку» $56,2 млн, хоча структури Юркевича на той момент вже були в боргах, як у шовках. Як зізнався сам Анатолій Юркевич, гроші російського банку частково пішли на обслуговування кредиту, раніше взятого в «Укрексімбанку», частково – на будівництво ТРЦ «Магеллан» у Харкові.

На те, чому Анатолій Юркевич ходив з простягнутою рукою по «чужим» банкам, маючи власний «Український професійний банк», зупинимося трохи пізніше. Зараз же зафіксуємо той факт, що, починаючи з 2014 року, цей ділок обслуговувати кредити перестав, пославшись на революцію, війну, криза і інше «зубожіння». У відповідь кредитори потягли його в суди. Які Юркевич очікувано програв.

«Ощадбанк» остаточно відсудив «Магеллан» у структур Юркевича в 2018 році. Однак до літа минулого року пов’язане з нашим героєм ТОВ «Шейк» продовжувала контролювати торгово-розважальний центр, стягуючи плату з орендарів. «Ощадбанк» найняв місцеву керуючу компанію «Брок Стайл», та найняла великий загін «спортсменів» і взяла ТРЦ в облогу. Незабаром «Магеллан» упав. Анатолій Юркевич публічно скаржився на несправедливість і тиснув на патріотизм, адже український «Ощадбанк» належить «Сбербанку Росії», повністю перебуває у власності держави-агресора. Але його поклик мало хто слухав, та активи Юркевича один за іншим «віджималися» кредиторами.

Ймовірно, колишньому власнику було важко змиритися з втратою «Магеллана», що пояснює хвилю «мінувань», котра накрила ТРЦ в цьому році. Але чи будуть слідчі Нацполиции і СБУ розкручувати справу до кінцевого бенефіціара телефонних терактів? Питання риторичне. Адже Юркевича досі не можуть «закріпити» у справі про багатомільйонні махінації в «Українському професійному банку» (УПБ).

Анатолій Юркевич, після того, як розкрилися темні справи УПБ, почав категорично заперечувати будь-який зв’язок з цією фінустановою. Однак факти йому вперто заперечували. Як повідомляла в березні цього року прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з посиланням на директора департаменту розслідування протиправних діянь Катерину Мисник, за всіма ознаками ПАТ “УПБ” був кишеньковим банком, обслуговуючим компанії, підконтрольні його фактичному власнику Анатолію Юркевичу – голові ради директорів компанії “Мілкіленд-Україна”.

«Практично весь кредитний портфель банку представляв собою кредити, видані підконтрольним юридичним особам, в тому числі ПАТ «Українська інвестиційно-фінансовий альянс», ПАТ «Єврофінанс», компанії «Ланекс Інк.» (Lanex, Inc.), і ці позики, очевидно, свідомо не були розраховані на повернення», — говорилося в повідомленні.

Так званим «пов’язаних осіб», за якими маячила імпозантна постать Юркевича, з УПБ в якості кредитів «злили» майже 600 млн грн. Згодом Фонду гарантування вкладів за рахунок платників податків довелося відшкодувати вкладникам банку Юркевича приблизно таку ж суму.

Однак під розслідування СБУ «Український професійний банк» Юркевича потрапив за іншими епізодами. У квітні 2015 року, за лічені тижні до введення в БАНКУ тимчасової адміністрації, ця «пральня» залучила 90 млн грн кредиту «овернайт» (тобто, на одну добу) нібито для підтримки ліквідності. З них 52 млн грн банк надав «Розрахунковий центр», що належить Нацбанку, решта – ПАТ «Діві Банк» (DV Банк). Гроші в УПБ зайшли і безслідно зникли.

Всього ж, як з’ясувалося, по ланцюжку «Розрахунковий центр» – «Український професійний банк» було «утилізовано» близько півмільярда гривень. ЗМІ стверджують, що кримінальне провадження по цій афері стало причиною звільнення з посади першого заступника голови НБУ Олександра Писарука в грудні 2015-го (сам Писарук в цьому році став підозрюваним у справі про підозрілий рефінансування відомого банку).

Незважаючи на те, що навколо Юркевича нишпорять правоохоронні органи, пов’язані з ним «контори» заробляють сотні мільйонів гривень на підряди державних структур. Мова про неодноразово згаданій вище ПРАТ «Банкомзв’язок». Починаючи з 2016 року, ця компанія виграла тендери на суму, що перевищує мільярд гривень.

Зазначимо, левова частка тендерів пов’язана з темою оборони і безпеки. Навскидку деякі з них виглядають підозріло. Наприклад, повідомлялося, що в серпні цього року «Банкомзв’язок» виграла тендер вартістю понад 28 млн грн на поставку Держприкордонслужбі трьох спецавтобусов. Причому виробник поставленого товару виглядає кричуще «крафтово» — молода чеська компанія, зареєстрована українськими громадянами в 2014 році.

Примітно, що, за даними сервісу «Опендатабот», до 5 лютого цього року Анатолій Юркевич разом зі своєю мамою Ольгою Федорівною значився кінцевим беніфіціаром «Банкомсвязі». Ймовірно, він вирішив замінити себе у реєстрі власників довіреними особами, щоб не ризикувати і цим прибутковим бізнесом.

Але не факт, що цей аферист і далі зможе виходити сухим з води.

Антон Лузер, оглядач видання CRiME спеціально для «ОРД».