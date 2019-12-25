«Оновлена СБУ» Баканова спалилась в Краматорську

СБУ Баканова продовжує пробивати дно. У Краматорську національною поліцією затримано за підозрою у вимаганні два співробітника СБУ.

Заступник начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях полковник Вусік О. В. Та заступник начальника відділу Управління СБУ в Запорізькій області підполковник Байрак С. О. Заявники мають відношення до Артемсолі. Вусік раніше працював у Харкові, вважався людиною Кернеса. Просував його по службі хтось Саленков, в даний час заб УСБУ в Харківській області по лінії «Т». Вобще, темою якої попалился Вусік, раніше на пряму займалися Грицак і Маліков. Тепер, мабуть, тема перейшла безпосередньо до Баканову і Наумову?

Процитуємо документ:

«ДСР НПУ здійснюється супровід кримінального провадження No 62019100000001514, відкритого 23.10.2019 (ТУ ДБР м. Києві), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання службовими особами Державного підприємства стратегічного значення «Артемсіль», а також працівниками правоохоронних органів неправомірної вигоди у якості у сумі 800 тис. грн. від представника ТОВ «Євро Снап Трейд» за сприяння у перерахуванні коштів згідно підписаних актів – приймання раніше вже виконаних підрядних робіт.

В ході документування встановлено, що заступник начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях полковник Вусік О. І., та заступник начальника відділу Управління СБУ в Запорізькій області підполковник Байрак С. О., безпосередньо причетні до вимагання неправомірної вигоди.

27.11.2019, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 8 500 дол. США у м. Запоріжжя заступником начальника відділу Управління СБУ в Запорізькій області підполковником Байраком С. О.

24.12.2019 о 20:20 працівниками ДСР НПУ, слідчими ТУ ДБР м. Києві за процесуального керівніцтва прокуратури Київської області та спільно з працівниками внутрішньої безпеки СБУ у місті Бахмут Донецької області проведено затримання “на гарячому” при отриманні решти суми 540 тис.грн. заступником начальника відділу захисту національної державності Управління СБУ в Запорізькій області підполковника Байрака Сергія Олександровича (25.08.1977 р. н.), при проведенні особистого обшуку якого вилучено також попередньо отримані кошти в сумі 8 500 дол. США.

За зібраними матеріалами та вилученими речовими доказами прийнято процесуальне рішення щодо затримання в порядку ст. 208 КПК України Байрака С. О. та заступника начальника Першого управління (з дислокацією у місті Краматорськ Донецької області) Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях полковника Вусика Олександра Івановича (09.06.1972 р. н.), якого затримано у місті Краматорськ Донецької області.»

Сподіваємося, що розслідування не обмежиться виконавцями і розкриє всю корупційну схему.

«ОРД»