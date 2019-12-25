Зеленський вирішив будувати в Україні гібридний соціалізм — політолог

Якщо говорити відверто, то рік вийшов що треба. У нашому традиційному шаленому стилі. Все, що можна різними способами — загадили. Все, що можна втратити — що втратили. Все, що можна прогавити — «прошляпили». Ідеально…

Таке оцінки оголосив сьогодні у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Вуличної безпеки більше не стало. Снайпери стріляють прямо в центрі столиці, вуличні бійці демонстративно б’ють відвідувачів кафе, машини грайливо вибухають. Але міністр стабільний…

Якість держ/управління не покращився. Але зате нас розважають нові забавні міністри, які пізнають ази управління прямо на марші…

Вульгарний псевдо/патріотизм, зрозуміло, нікуди не зник. Негідникам завжди потрібно їх останній притулок). Він став більш агресивним, сам себе ізолював в гетто і готується запалити)…

Долар вирішили показово принизити, публічно роздягнувши перед не/опущеними цінами. Це, безсумнівно, істотно підвищило тут рівень життя…

Пропаганди стало більше. Рівно стільки, скільки фантиків від несмачних цукерок. Але вона ні на що не впливає…

Виграють нині тільки ті, хто гарно сміється. І взагалі технології просування політ/брендів істотно змінилися. Але стара еліта цього так і не усвідомила…

Глобальні інфраструктурні ідеї не з’явилися. Живемо за/змін: клянчим у донорів, ділимо, проїдаємо…

Замість лібертаріанство (з його мінімальним, але жорстким державою) у нас несподівано реанимировался гібридний соціалізм. Це коли цінами наказуєш зупинитися). Ага. Дуже розумно…

Фаворитизм перестали маскувати і тому тіньовики буквально хизуються тим, що стоять за вухом президента…

Альтернативи на сьогоднішній день все ще немає. Чисте політичне поле навколо і старі анекдотичні шкапи, співаючі фальшивий блюз…

Україна стала популярною страшилкою на зовнішніх ринках. Багато корупції, багато негативу, багато хитрощів. Такі собі негативні персонажі зі старих/добрих голлівудських бойовиків 80-х. Маленька «імперія зла»…

Суспільство все ще вірить у свою країну, а тому його кращі представники спішно купують квитки на потяги, що йдуть в західному напрямку.

У будь-якому випадку 2019-й вийшов у нас видатним. Революційним. Бойовим. Экзорцистским. Виганяє диявола і його бісенят. Чітко розділив країну на адекватне більшість і неадекватне меншість.

Перші показали майстер-клас по використанню інструментів прямої демократії, щоб урезонити зашкаливающую кровожерливість друге). Другі ж досі продовжують наполягати на тому, що тільки на ненависті можна будувати «сильну державу»…

Так чи інакше, несподівана прізвище президента-2019 ще якийсь час буде надавати стрессирующее вплив на країну. Хоча багато хто вже відійшли від шоку і хочуть реваншу.

І тут — або/або. Або Зеленський таки передавить старе держава. Воно або його потворно з’їсть, отрыгнет і продовжить насолоджуватися свавіллям.

Ось такий яскравий «2020» посилено стукає в наші шоколадні будиночки біля вишневих садочків)…