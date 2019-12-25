Заступник голови ВР Олена Кондратюк задекларувала грошові кошти 51 млн грн в еквіваленті. В т ч готівкою 22 млн грн

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк в декларації за 2018 р відзвітувала про грошові кошти у сумі близько 51 млн грн за курсом НБУ.

Олена та її чоловік Олександр Богуцький мають на рахунках в «ОТП Банку» 51 128 USD і 9 172 EUR, в російському «Укрсоцбанку» 468 362 USD і 8 916 EUR, до державного «Ощадбанку» 600 006 USD, у банку «Кредит Дніпро» 120 042 USD і 163 782 грн.

Подружжя також має готівкою 730 000 USD, 200 000 EUR та 350 000 грн.

По курсу НБУ близько 22 млн грн.

Олена Кондратюк в серпні 2019 р обрано заступником спікера парламенту, член партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Працює нардепом з 2007 р.

Її чоловік Богуцький з 2004 р керує медіа-холдинг Віктора Пінчука, зятя екс-президента Леоніда Кучми.

Екс-керівник телеканалу «СТБ» Пінчука Володимир Бородянський у серпні 2019 р призначений міністром культури, молоді і спорту.

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro