Декомунізація не торкнулася Чорнобильської зони відчуження, тому туристи, які відвідують покинуте місто, все ще можуть побачити такий характерний залишок радянського минулого, як пам’ять пам’ятник Леніну.

Відповідні фото зробив журналіст ІНФОРМАТОРа.

Знаходиться пам’ять пам’ятник комуністичному вождю на вулиці Радянській.

Зазначимо, що Чорнобиль та Прип’ять ять, а також загаль 30-ти кілометрова зона довкола ЧАЕС — це ті місця, які залишаться заповідником комуністичного тоталітарного режиму.

“Чорнобильська зона — єдине місце в Україні, де залишаться комуністичні символи. Тому, що вона найбільш промовистий пам’ять пам’ятник комуністичному режиму”, – заявляв тодішній очільник УІНП, а тепер народний депутат Володимир в’ятрович.

“Прекрасний концептуальний пам’ять пам’ятник – Зона відчуження. Або просто – зона, як іноді називали імперію ГУЛАГу за залізною завісою, майже як під саркофагом. Тільки у зоні символи та герої комуністичного тоталітаризму малі б залишитись, демонструючи нащадкам закономірний зв’язок між чорнобильською аварією та крахом радянського режиму”, — вважає історик.