У Криму затримали 5 кримських татар: російські окупанти запитували їх про «зв’язок з тероризмом»

На Керченському мосту на в їзді до анексованого Криму російські силовики затримали п’ятому ятьох кримських татар — зокрема їх розпитували про зв’язок з «терористичною діяльністю».

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Зазначається, що кримських татар затримали, коли вони поверталися з Москви з засідання суду у справі першої сімферопольської групи «Хізб ут-Тахрір».

«Затримані їхали у приватному автобусі. При в їзді до Криму на Керченському мосту о 22:05 транспорт зупинили співробітники поліції», — йдеться у повідомленні.

Після перевірки документів п’ятому ятьом кримським татарам їх не повернули, й до них звернулися з вимогою дати відповіді на запитання.

«Їх запитували, чи мають вони відношення до терористичної діяльності та який іслам вони сповідують», — зазначають правозахисники.

Затримані: Сабрі Селяметов, Осман Хочу, Зекій Куламетов, Рустем Куркчі, Сейдамет Мустафаєв.