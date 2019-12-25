Ситуація неоднозначна: в промисловості — провал, у будівництві та торгівлі — зростання, — заступник міністра економіки Ніколайчук

Нова монетарна політика НБУ ламає бізнеси, орієнтовані на слабку гривню, реформи уряду ламають «схеми». Це дозволить побудувати в найближчому майбутньому набагато більш конкурентоспроможну економіку, але на шляху до неї «будуть свої переможці і лузери».

Про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

«Ситуація з економічною активністю останні місяці дуже неоднозначна: з одного боку, маємо провал в промисловості, з іншого — продовжують прискорюватися будівництво та роздрібний товарообіг», — зазначив він опублікувавши відповідний графік.

За словами Ніколайчука, зміцнення гривні, з одного боку, сприяє зростанню купівельної спроможності населення, а з іншого — підриває конкурентоспроможність промисловості.

«Нова монетарна політика НБУ ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті укорінені десятиліттями схематозы, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших», — вважає заступник міністра.

«Упевнений, що завдяки такому середовищі вже в найближчому майбутньому ми будемо мати зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери», — додав Ніколайчук.

При цьому він зазначив, що «українська економіка має дуже високий рівень пристосування до нових умов», а раз так — то країну чекає економічний прорив.