Гравець футбольної збірної України заявив про намір зустріти Новий рік у Донецьку і нарвався на критику

Півзахисник луганської «Зорі» і збірної України Дмитро Іванисеня сказав, що поїде відзначати свята в окупований Донецьк.

В інтерв’ю виданню UA-Футбол Іванисеня спочатку заявив: «Відчував гордість від того, що виходжу на поле у футболці збірної України. Було приємно, що в той вечір на трибунах стадіону були партнери по луганській команді і моя дружина».

Однак на питання про плани зустріти Новий рік він відповів: «Напевно, поїду в Донецьк, де живе родина моєї дружини. Там це свято і відзначимо».

В одному з коментарів до інтерв’ю користувач з ніком Сокира зазначив: «А тебе не бентежить, що Донецьк окупований? Або ти там «свій»?