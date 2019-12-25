«Він зрадник?»: Борислав Береза обурений заявою «слуги народу»

Навколо депутата від партії «Слуга народу» Олексія Устенко спалахнув грандіозний скандал після його заяви про окупацію Криму, в яку політик звинуватив Україну.

Депутат партії «Слуга народу» Олексій Устенко потрапив у гучний скандал зі своєю заявою, в якому фактично заявив про відповідальність України за початок окупації Криму.

Устенко в прямому ефірі одного з українських телеканалів заявив, що Росія напала на Україну з-за скасування закону про мову.

«У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровоцировлись всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація увійшла в Крим», — заявив «слуга народу».

На скандал миттєво відреагували українські політики включаючи колишнього депутата Борислава Березу. На своїй сторінці в соціальній мережі facebook він влаштував справжній розгром Устенко, якого назвав полудурком.

«Задовбали. Ні дня без зашквара.

Вибачте, що цікавлюся, але коли в «Слугу народу» відбирали кандидатів, то були якісь обов’язкові тести на слабоумство і неадекватність, які з позитивним результатом пройшла частина депутатів? Просто, коли Олексій Устенко, полудурок 25 років, який пройшов до ВР за списками «Слуги народу», повторює у ефірі тб штамп російський пропаганди, то хочеться зрозуміти — він ідіот чи зрадник?

Або, як Twix — два в одному.

У будь-якому випадку, після того, як раніше ще один ‘”слуга” Євген Шевченко в ефірі російського анала сказав лідеру донецьких терористів Пушилину: “Ми з Вами на одній стороні”, то їм важко мене здивувати. Фракція «корисних і не тільки ідіотів». Цікаво скільки в процентному співвідношенні там таких? Впевнений, що це нерозумне створення скоро скаже, що його не так зрозуміли. Вони так завжди роблять, коли обс…раются», — написав він.