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Експерти по фен-шуй порадили в Рік Щура забути про речі зі зміїним і леопардовим принтами

26.12.2019


© Фото надано Бібліотекою правової і економічної інформації

Для кожного символу року існують свої рекомендації, як себе вести в новорічну ніч. Те ж стосується і святкового одягу, страв на столі і декору у домі, пише PrimaMedia.

На думку експертів по фен-шуй, Рік Щура не виняток, і у цього звіра своє особливе ставлення до деяких речей. Так, вони порадили відкласти подалі одяг з леопардовим і зміїним принтами: щури і миші бояться хижаків з родини котячих і змій.

«Дісталося» і домашнім вихованцям. Експерти порадили, хоча б на час застілля, заховати домашніх котів у сусідній кімнаті, тим самим «пошкодувавши нерви» господині року. А на ранок домашніх улюбленців можна задобрити улюбленим ласощами.

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