В Україні з’явилися «безпечні» банківські картки без номера





Революційні карти захистять їх власників від шахраїв.

На нових банківських картах не буде вказано номер картки та CVV2-ключ на звороті.



На Facebook-сторінка «Альфа-Банку» з’явився анонс новинки — революційних банківських карт, які захистять їх власників від шахраїв.



«Вже з наступного тижня отримуй свою карту без звичних даних: номера, строку дії та CVV-коду, дізнатися які можна ТІЛЬКИ у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine! ??



Тепер на картці буде надруковано тільки ім’я її власника, а у шахраїв не залишиться жодного шансу — ми пропонуємо нашим клієнтам новий рівень безпеки, адже захищати ваші гроші — наш обов’язок.



Оновлені карти без номера буде випущено без додаткової плати у межах поточних тарифів. Першими стануть кредитка Travel і картка Platinum Black, і вже дуже скоро на «без номера» бік перейдуть інші наші продукти», — йдеться в повідомленні.