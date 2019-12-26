Лукашенко бере «Дружбу» в заручники

Президент Білорусії Олександр Лукашенко пригрозив Росії конфіскацією двох труб нафтопроводу «Дружба», по якому російське паливо йде в Європу, якщо не вдасться досягти домовленостей в енергетичній сфері. За його словами, трубопровід буде використаний для реверсу нафти з Польщі. Він пообіцяв шукати альтернативу поставкам нафти з Росії, чого він не приховує від Москви.

«Я можу — це найдешевший маршрут — через Польщу, вони пропонують це, взяти саудівську нафту або американську, що дешевше з ринку, у Гданську по трубі … реверс», — заявив Лукашенко в інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви».

Білоруський лідер нагадав, через його країну проходять три труби нафтопроводу «Дружба».

«На першому етапі я забираю одну трубу і реверсом поставляю на НПЗ… Я забираю цю нафту і переробляю. Піде нормально — я заберу реверсом другу трубу», — пригрозив він. Після цього у Росії залишиться одна труба.

Нагадаємо, що Росія по «Дружбі» постачає на Захід близько 70 мільйонів тонн нафти. По одній гілці трубопроводу вона зможе прокачувати лише 20 тонн.

Раніше в Сочі відбулися переговори Олександра Лукашенка з російським колегою Володимиром Путіним, після якої у лідерів, за словами білоруського президента, залишилося «пара проблем». Глава мінекономрозвитку Росії Максим Орєшкін прокоментував підсумки зустрічі, заявивши, що фінальні домовленості щодо інтеграції двох країн блокують три групи питань — у сфері нафти, газу і податків.

Варто відзначити, що Мінськ цілком і повністю залежить від поставок російського газу і нафти — будь-які альтернативні поставки обійдуться йому дорожче.

Також нагадаємо, що Батька вже обіцяв перекрити «Дружбу». У квітні цього року білоруський президент порівняв деякі дії російських партнерів щодо закриття ринку для РБ з санкціями і пригрозив закрити нафтопровід на ремонт.

«Якщо потрібно поставити на ремонт нафтопроводи та нафтопродуктопроводи, які йдуть через Білорусь, ставте і ремонтуйте. Тому що те добро, яке ми робимо для Російської Федерації, воно нам постійно обертається злом. Там вже знахабніли до такого ступеня, що починають нам викручувати руки», — заявив він на нараді з членами уряду.

Загрози білоруського президента тоді так і не були реалізовані. Як буде зараз?

— Росія вимушено пішла на поступки Україні, — нагадує директор Інституту ЄАЕС Володимир Лепьохін.

— І саме цей факт підстьобнув апетити глави Білорусії. Пам’ятайте, Україна відповіла на жарт Путіна «А у нас в квартирі газ. А у вас?» — «А у нас газопровід. Ось». І це, як показали подальші події, вже були не жарти. Чому б і Білорусі не піти цим шляхом?

Сидіти на трубі — жадана мрія Лукашенко, це відмінний спосіб забезпечити наповнюваність національного бюджету.

«СП»: — Які саме домовленостей хоче Лукашенка?

— Для Лукашенка не принципово, які конкретно поступки здійснить російська сторона: нафтові квоти, додаткові обсяги газу з можливістю його експорту, високі тарифи на прокачування нафти через Білорусь і т. п. Важливо, щоб РБ була в прикупі за рахунок російських поступок. Ось чому з ним йде перманентний торг і неможливо ні про що домовитись. З голови РБ вийшов би видатний комівояжер, але в політиці він своєю хваткою менеджера з продажу заганяє російсько-білоруські відносини в глухий кут.

«СП»: — Чому такий поворот може закінчитися для Мінська?

— Лукашенко з одного Росії все більше перетворюється в її «заклятого партнера» — і це головне наслідок.

«СП»: — Як, по-вашому, Москва буде реагувати? Потрібно взагалі піддаватися шантажу, який з вуст Батька звучить не вперше?

— Є логіка здорового глузду, і є логіка Кремля. Як показує практика, це різні речі.

Росія не здатна жорстко ставити питання щодо транзиту газу через Україну. Не виключено, що і по відношенню до Білорусії Росія займе сопливі позицію, посилаючись, як це зробив сьогодні Козак, на якийсь запас міцності. «2,9 млрд. доларів в якості компенсації України — це крапля в морі реальних ризиків», — заявив Козак. А де гарантія, що завтра він не заявить, що «дві гілки білоруського нафтопроводу — це крапля в морі»?

Ось цю логіку добре розуміє Лукашенко, періодично нагинаючи російську владу на ті чи інші поступки Мінську.

— Сприймати серйозно заяви Олександра Лукашенка не варто, — впевнений експерт із проблем російсько-білоруських відносин Дмитро Болкунець.

— Якщо б це було можливо, то Батько вже давно реалізував задумане. Кілька років білоруський керівник лякає Росію купівлею нафти в різних країнах. Далі слів справа не рушила. Історія з венесуельською нафтою і зовсім закінчилася обвалом білоруського рубля.

«СП»: — чи Можливий технічно такий реверс?

— Технічно такий реверс можливий, але він економічно не вигідний.

Цікаво поспостерігати, як Лукашенко буде вимагати від Польщі чи США поставку нафти з великою знижкою. А вартість «альтернативної» нафти одразу відчують на собі громадяни і автомобілісти.

«СП»: — А що втратить Росія?

— Росія нічого не втратить. Нафту можна продати в інші країни за ринковими цінами.

«СП»: — Які саме домовленостей хоче Лукашенка? Чи піде на них Москва?

— Олександр Лукашенко озвучив своє головне бажання — отримати підтримку Москви на черговий президентський термін і тільки після цього він займеться інтеграцією. Між поняттям суверенітет і особистою владою він поставив знак рівності.

Олександр Григорович увійшов в образ французького короля Людовика XIV, який заявлявлял: «Держава — це я». З останніх заяв можна зробити висновок, що ніякої інтеграції при Лукашенка не буде.