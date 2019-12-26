Путін засумнівався у відчутті змін на краще у росіян

Президент Росії Володимир Путін засумнівався в тому, що більшість росіян відчувають зміни на краще. Про це він заявив на засіданні Президентської ради зі стратегічного розвитку та національних проектів, передає «Інтерфакс».

На його думку, реалізація національних проектів не приносить реальних змін в житті людей. Глава держави підкреслив, що зміни, які відчують громадяни, — «самий головний, ключовий результат, якого нам потрібно досягти».

Російський лідер додав, що про відсутність відчуття позитивних змін у росіян свідчать опитування громадської думки різними структурами. Зокрема, Путін послався на результати дослідження Федеральної служби охорони, зазначивши, що їм «не можна довіряти».

Раніше президент розкритикував чиновників, які, за його словами, не можуть працювати по-новому. Він звернув увагу на збої в перенастроюванні системи державного управління і зажадав від чиновників завжди неухильно слідувати інтересам росіян.