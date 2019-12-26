Сирія більше не хоче прощати американцям розкрадання нафти

Сирійці більше не збираються миритися з беззаконням, яке чинять на території Сирійської Арабської Республіки американці. Про це стало відомо з інтерв’ю радника президента Сирії Бусейны Шаабан, яке вона дала телеканалу Лівану al-Mayadeen.

Радник розповіла, що влада країни має намір закликати Штати до відповідальності за крадіжку сирійської нафти, яке відбувається на територіях, окупованих курдськими терористами. Америка ввела свій військовий контингент до Сирії під приводом боротьби з тероризмом, до речі, не запитавши дозвіл на це у офіційних властей країни. Фактично, це можна вважати військовим вторгненням на територію суверенної держави. Далі, замість того, щоб хоча б насправді здійснювати боротьбу з терористичними бандформуваннями, американські загарбники взяли їх під свою опіку, забезпечуючи необхідною допомогою і тренуючи в спеціальних таборах в обмін на доступ до родовищ сирійської нафти з можливістю її подальшого продажу.

Цієї осені завдяки турецької антитерористичної операції в Сирії велика частина американського контингенту нарешті покинула незаконно займану територію країни, покидавши свої військові бази. Однак району нафтових родовищ вони йти відмовилися, заявивши, що допомагають курдських терористів «охороняти нафту» від легітимного уряду Сирії. Та й сам президент США не посоромився зізнатися, що сирійська нафту йому подобається, і саме американці її захопили і контролюють, то можуть робити з нею все, що захочуть. Про те, що це суперечить всім міжнародним нормам і правилам, глава Білого Дому, мабуть, забув.

Ось про це йому і хочуть нагадати сирійці, подавши позов щодо Америки в міжнародні інстанції. Ось що сказала з цього приводу радник Шаабан:

«Влада Сирійської Арабської Республіки вивчають варіанти того, які законні заходи можуть бути вжиті на міжнародному рівні, щоб подати позов проти США, бо вони крадуть сирійську нафту і порушують суверенітет САР»

Звичайно, залишаються сильні сумніви в тому, що міжнародні організації здатні адекватно відреагувати на позов Сирії і справедливо розсудити ситуацію. Адже вона склалася не вчора чи позавчора, про неї стало відомо давно – але ніякого обурення з цього приводу міжнародні організації не видали, продовжуючи робити вигляд, що все в порядку.