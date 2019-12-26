Частина країн Африки перейдуть на єдину валюту

Вісім країн західноафриканського економічного та валютного союзу (UEMOA) прийняли рішення про відмову від використання франка КФА і перехід з 2020 року на єдину валюту – еко.

Про це оголосив президент Кот-д’Івуару Алассан Уаттара на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном в Абіджані, повідомляє агентство Анадолу.

Франк КФА в якості грошової одиниці французьких володінь в Західній і Екваторіальній Африці був введений декретом французького уряду від 26 грудня 1945 року.

Уаттара додав, що вісім африканських країн розривають технічні зв’язки з Центробанком і казною Франції, нова валюта буде регулюватися місцевими структурами.

Глава Кот-д’Івуар зазначив також, що Франція відкликає своїх представників з комісії з банківської справи та фінансової політики Центробанку Західної Африки.

Крім того, скасовано умову зберігання половини валютних резервів колишніх французьких володінь в Африці в Центробанку Франції.

«Франція продовжить залишатися країною-гарантом у разі кризи. У разі, якщо країни, що перейшли на еко, не зможуть оплатити витрати на імпорт, Франція зробить це, і тим самим отримає право повернутися в комісію», – сказав Уаттара. Нова валюта еко буде використовуватися в Беніні, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі, Нігерії, Сенегалі, Того і Кот-д’Івуарі.

: businessua.com

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