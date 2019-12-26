На Уралі помер випускник вузу, тільки що покликаний в армію з Підмосков’я

У середу під Серпуховом, на старому кладовищі села Дракіно, відбулися похорони 22-річного солдата-строковика В’ячеслава Б. Молодий чоловік буквально згорів від інфекції відразу після попадання в армію після закінчення передового вузу, який готує інженерів і програмістів.

В’ячеслава визначили в ракетні війська, частина N 34103 під Нижнім Тагілом Свердловської області, пише “Чехов-Вид.ру”. В коротких телефонних розмовах з родичами він ні на що відкрито не скаржився, бадьорився, але побіжно згадував, що клімат за місцем служби суворий, і “хвороби атакують”.

Коли мати приїхала до військовослужбовцю на присягу, вона була шокована його станом. Спочатку жінці просто нічого не говорили і не давали побачити сина. Потім повезли в госпіталь. На питання, чи живий В’ячеслав, їй відповіли – поки живий. У лікарняній палаті солдатів спершу навіть не впізнав свою матір, настільки він був слабкий тілом і розумом. Ноги юнака нижче колін були синіми і холодними.

“Мамо, мені страшно!, – сказав солдат.

Домогтися чіткої відповіді, що з сином сталося і як його збираються рятувати, матері не вдалося. Але при цьому з’ясувалося, що перед відправленням частина новобранцям не робили жодні профілактичні щеплення.

Незабаром В’ячеслав помер. Доставити його вертольотом в Єкатеринбург для подальшого лікування не встигли. Ймовірна причина смерті – менінгококова інфекція.

Родичі загиблого шукають способи домогтися справедливості, щоб у майбутньому матері не боялися втратити синів, відправляючи їх в армію. Їм готові надати допомогу юристи фонду “Право матері”. Не виключено, що наступним кроком буде звернення до військової прокуратури. Родичі В’ячеслава вважають, що військові виявили злочинну недбалість.

До призову в армію В’ячеслав жив з батьками на вулиці Межовій в Серпухові. Він навчався у філії МГУПИ (Московський державний університет приладобудування і інформатики, після злиття з іншими вузами на його базі утворено Московський державний університет інформаційних технологій, радіотехніки і електроніки). Мати В’ячеслава працює медсестрою, сестра – педагог, а батько був ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Можливо, опромінення радіацією позначилося і на здоров’я його сина, який часто хворів, повідомляє Ока.fm.

Відразу після закінчення інституту В’ячеслав сам прийшов у військкомат. До осені йому дали відстрочку з-за проблем з ногами: плоскостопість, рідина в гомілковостопних суглобах і незагойні переломи мізинця. Восени, за словами родичів, частина документів з медичної картки, що зберігалася у військкоматі, зникла. В’ячеслав завжди хотів служити, тому зрадів, що його визнали придатним.

Як тільки молодий чоловік приїхав у військову частину в Нижній Тагіл, він дивним чином опинився здоровий, але тільки по паперах. У перші ж дні служби В’ячеслав захворів. З-за того, що його не долікували, проявився сильний кашель і нежить. Через кілька днів він знову застудився. Далі ситуація лише погіршувалася.

“Він дзвонив мені в середу, сказав, що знову захворює. У п’ятницю він потрапив в санітарну частину. А до шпиталю привезли в неділю”, – каже сестра В’ячеслава. В інфекційну лікарню Нижнього Тагілу В’ячеслава вже доставили у важкому стані.

Смерть курсанта

8 листопада в Тюмені помер від менінгіту 18-річний курсант Тюменського вищого військово-інженерного командного училища імені маршала інженерних військ А. В. Прошлякова Михайло Баранов. Перед цим він кілька днів скаржився на здоров’я і температуру. Як розповіли його близькі і однокурсники, командування і медики училища проігнорували скарги курсанта, у якого була характерна для менінгіту висип, і відправили його прибирати сніг з температурою 39 градусів, писало агентство “МБХ медіа”.

Навіть після цього командир роти не відпускав Михайла за медичною допомогою в санчастину, а коли він все-таки туди потрапив, йому дали тільки парацетамол, щоб знизити температуру.

За словами однокурсників, Михайло тоді був блідий, і з зеленими губами. “Коли він лежав у санчастині, то вже слів зв’язати не міг. До нього підходять, перевертають, а у нього спина, як тапочки, зелена і все, викликали реанімацію. Його відвезли. Ротний запевняє, що Баранов не пішов в санчастину, а потім ще 50 хвилин бігав з температурою”, – розповів один з курсантів.

Коли юнака госпіталізували у вкрай важкому стані, врятувати його не вдалося. Як розповіли однокурсники юнаки, інформацію про подію керівництво училища намагалося приховати, запевняючи, що Баранов помер від передозування наркотиків.

Баранов був єдиною дитиною в сім’ї, яка живе під Іжевському. “Тато тримається, а мама взагалі ніяка. Він у них один син. Мама трохи ходити не може, вбита горем”, – розповів один із знайомих сім’ї. На похорон командир роти Михайла навіть не приїхав.

Причина смерті Баранова – запущена форма менінгіту, і керівництво довго намагалося приховати спалах інфекційного захворювання в училищі. Департамент охорони здоров’я області повідомив, що госпіталізований ще 21 курсант, але з профілактичними цілями, так як менінгококовий менінгіт передається повітряно-крапельним шляхом: “У всіх різні діагнози: ГРВІ, ангіна та інші”.

На сайті Change.org з’явилася петиція, написана від імені померлого товариша по службі Аміра Шабанова. Її підписали понад 5 тисяч осіб.

