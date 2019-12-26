Бортпровідники “Аерофлоту” готуються до страйку, не бажаючи виконувати роботу прибиральників

Бортпровідники авіакомпанії “Аерофлот” планують влаштувати страйк через оголошення керівництва про те, що з 16 січня на всіх рейсах авіакомпанії тривалістю менше двох годин співробітники повинні забиратися самостійно (не тільки в туалетних кімнатах, але і в кожного пасажирського крісла). Додаткових виплат при цьому стюарди і стюардеси не отримають, пише “Мітла” з посиланням на співробітників компанії. Інформацію про страйк підтвердили в Шереметьєвському профспілці бортпровідників (ШПБ).

Поки офіційних документів від авіакомпанії про нових правилах немає, а вся інформація про рішення керівництва надійшла до бортпровідникам від інструкторів. “Якщо немає офіційного розпорядчого документа на проведення прибирання повітряного судна силами бортпровідників, то вимагати проводити прибирання роботодавець не має права. Але і видавати такий документ роботодавець також не має права, оскільки це порушення законодавства РФ”, – підкреслили в ШПБ.

Профспілка стверджує, що такі правила є не тільки порушенням трудових прав, але і ударом з безпеки. “Додаткове навантаження на бортпровідників, які і так працюють на межі своїх можливостей, може призвести до нездатності вчасно визначити загрозу життя пасажирів, швидко зорієнтуватись в критичний момент, провести евакуацію”, – пояснили в ШПБ.

Крім того, розпорядження керівництва “Аерофлоту” порушує санітарні норми: на будь-якому підприємстві громадського харчування повинен бути окремий персонал, який працює з їжею, і окремий персонал, який займається прибиранням приміщень і туалетів.

Страйк буде проходити у форматі акції “Лікарняний листок”: до кінця місяця бортпровідники будуть брати лікарняний (російським працівникам транспорту заборонені звичайні страйки). Організатора попередньої, вересневої акції цього ж формату, голову ШПБ Ілону Борисову, “Аерофлот” звільнив “за сукупністю порушень”. Під час акції Борисова оголошувала голодування і виходила на пікети разом з колегами.

За словами бортпровідників, тотальну економію на персоналі начальство “в кулуарах” пояснює травневої авіакатастрофою Sukhoi Superjet 100. Тоді літак “Аерофлоту” з-за удару блискавки приземлився і згорів в Шереметьєво, при цьому загинула 41 людина.

Після цієї аварії компанія вирішила витратити великі гроші на відновлення свого іміджу. Наприклад, у грудні видання “МБХ медіа” знайшло на порталі держзакупівель тендер на організацію спеціальних PR-заходів, початкова ціна – 180 млн рублів. Блогерів та представників ЗМІ оплатять трансфер, нададуть автомобілі представницького класу, а жити вони будуть в номерах категорії Superior в готелях категорії “чотири зірки” і вище. Крім того, виконавець контракту повинен організувати не менше 10 прес-турів по Росії і за кордоном і провести декілька засідань Громадської ради ПАТ “Аерофлот”. Для цих заходів буде забезпечено проживання в готелі категорії “п’ять зірок” в центрі Москви. Також “Аерофлот” планує провести не менше 10 прес-сніданків і фуршетів з участю федеральних ЗМІ на базі московського авіавузла.

При цьому рядових співробітників садять на “сувору економію”. Бортпровідникам третій рік не виплачують річну премію. У цьому році на словах це пояснили так: “Літак зазнав аварії, всі гроші пішли на допомогу”.

Як розповів один з бортпровідників, який пропрацював в “Аерофлоті” 7 років, у керівництва є ціла система тиску на підлеглих, які з тих чи інших причин стають неугодними. За словами чоловіка, він попросив у начальства відпустку, коли вітчим потрапив у лікарню з онкологічним захворюванням. Повернувшись після відпустки, бортпровідник зіткнувся з відвертою цькуванням. До нього приставили жінку-інструктора, яка стала над ним знущатися і ображати. Потім послідували санкції за нелояльність”, бортпровідника відсторонили від польотів за кордон та змусили обслуговувати короткі рейси, які вимотують до межі, але не дозволяють виконати норму нальоту.

“Коли станеться якесь ЧП, людей потрібно буде рятувати, а бортпровідники – це в першу чергу рятувальники, а не офіціанти, як багато хто думає. І якщо бортпровідники не врятують людей, то потім може з’ясуватися, що вони просто були замордовані, не виспались, затюканные на роботі, з угробленной нервовою системою”, – підсумував представник “Аерофлоту”.

