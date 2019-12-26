Эмилия Кларк из “Игры престолов” призналась в проблемах с психикой

Звезда сериала “Игра престолов”, Эмилия Кларк, не смогла дать поклоннику то, чего он сильно хотел
Недавно артистка рассказала в подкасте Jessie Ware’s Table Manners о неприятном случае в аэропорту.
У Эмилии произошла паническая атака, из-за чего она не могла дышать и расплакалась. По словам звезды, это случилось из-за морального и физического истощения.
В описанный момент к актрисе неожиданно подошел парень, который попросил сделать селфи с ней. Однако звезда вынуждена была отказать словами: “Я не могу дышать, мне очень жаль”.
Эмилия Кларк считает, что прежде, чем предлагать сфотографироваться, человек должен пообщаться со знаменитостью.
“Это должно быть так: “Здравствуйте, меня зовут так-то, я тот-то”. Это уже коммуникация и отношение человека с человеком”, – поделилась мнением актриса.
Напомним, известно – Эмилия Кларк перенесла инсульт и две операции по удалению аневризмы. Недавно артистка поведала о всех тяготах, которые ей пришлось пережить.
Хирургическое вмешательство артистка перенесла во время того, как проходили съемки “Игры престолов”.
Эмилия боролась за жизнь и молилась, чтобы никто из медперсонала не узнал ее.
Звезда рассказала, что во время предстоящей второй операции оптимизм иссяк. Тогда она лежала в больнице, а из ее головы торчали трубки.
: politeka.net