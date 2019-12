В Мраморном море сел на мель российский сухогруз

Экипаж севшего на мель в Мраморном море российского сухогруза “Невадо-35” пока не запрашивал помощь у береговой охраны Турции.

Об этом 25 декабря сообщил источник в администрации провинции Текирдаг.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что российское судно с грузом подсолнечного жмыха село на мель в районе города Шаркёй провинции Текирдаг на северо-западе Турции.

“На сухогрузе нет протечек, ущерба судну не причинено. На судне находится 11 человек экипажа, их состояние не вызывает опасений. Как только это произошло, экипажу была предложена помощь, но они ее не приняли. Насколько нам известно, они проводят переговоры со своей судоходной компанией, которая должна прислать водолазов для оценки состояния судна”, – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что катера турецкой береговой охраны постоянно находятся возле сухогруза.

“Однако поскольку к ним не поступило запроса на помощь с судна, они ничего не могут предпринять. Как только после изучения состояния судна такой запрос поступит, его сразу же снимут с мели”, – сказал собеседник агентства.

Согласно порталу Международной федерации транспортных рабочих (ITF), все 11 членов экипажа россияне. По данным профильных порталов, порт приписки судна – Таганрог, оно принадлежит компании Ulusmarine Co Ltd, оператор судна Albros Shipping & Trading Ltd.

: blackseanews.net