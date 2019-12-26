В украинских Карпатах зафиксировали уникальное оптическое явление (фото)

В украинских Карпатах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак
Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Явирницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).
“Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории”, – подписал он фото.
Пользователи с восторгом отреагировали на “призрака”. Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.
: politeka.net