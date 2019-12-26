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В украинских Карпатах зафиксировали уникальное оптическое явление (фото)

26.12.2019

В украинских Карпатах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак

Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Явирницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

“Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории”, – подписал он фото.

Пользователи с восторгом отреагировали на “призрака”. Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.

: politeka.net

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