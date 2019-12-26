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Кличко планирует открыть движение по Шулявскому путепроводу до конца этой недели (видео)

26.12.2019

Столичный голова Виталий Кличко планирует открыть движение транспорта по Шулявскому путепроводу до конца этой недели. Мэр сообщил, что конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Перед запуском состоятся технические испытания путепровода.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
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“Друзья! Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью”, – сообщил Виталий Кличко в соцсети.

По его словам, конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Параллельно устанавливают барьерную и перильные ограждения. Гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает 10 лет.

“В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту”, – отметил Кличко.

Также он сообщил, что перед запуском состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, измеряют прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

: kievvlast.com.ua

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