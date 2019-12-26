Хотів помститися за батька: влаштував у Києві стрілянину чоловіка «пов’язали»

У Києві чоловік вирішив помститися за звинувачення свого батька в крадіжці мангала і вистрілив у кривдника з вогнепальної зброї.

НП сталася на вулиці Павла Тичини. Зловмисника затримали через кілька годин після події, ним виявився 35-річний киянин. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції

«За словами чоловіка, вранці між ним і батьком знайомого виник конфлікт через те, що той нібито викрав мангал з території його підприємства. Тому син вирішив йому помститися, дочекався біля будинку, кілька разів вистрілив у нього, а потім втік», — йдеться в повідомленні.

Влаштував у Києві стрілянину чоловіка «пов’язали»

Прес-служба ГУНП в Києві

Потерпілого забрала бригада лікарів швидкої допомоги з вогнепальним пораненням. Стрілку загрожує до 15 років позбавлення волі за замах на вбивство.

Влаштував у Києві стрілянину чоловіка «пов’язали»

Прес-служба ГУНП в Києві

Влаштував у Києві стрілянину чоловіка «пов’язали»

Прес-служба ГУНП в Києві